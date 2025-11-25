ТСН у соціальних мережах

У сукні з лелітками і декольте: нідерландська модель позувала біля фонтану Треві у Римі

Лаура Селія зачарувала гарним образом під час прогулянки італійським містом.

Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Італії. Красуня влаштувала собі фотосесію біля найбільшого у Римі фонтану Треві.

Лаура Селія

Лаура Селія

Модель мала ефектний вигляд. На ній була кремова обтисла сукня без рукавів, розшита срібними лелітками. Головним акцентом у її аутфіті було гарне декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Лаура Селія

Лаура Селія

У цьому вбранні фігура Селії мала вигляд витонченої статуетки.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лук Селія доповнила об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками і молочним манікюром. Образ вона завершила золотими прикрасами.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія вийшла на прогулянку в ідеальному осінньому монохромному луку у бордово-шоколадному відтінку.

