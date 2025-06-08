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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У сукні з лелітками і глибоким декольте: вишукана Нікі Гілтон на червоній доріжці

Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — продемонструвала на кінофестивалі образ сучасної готичної музи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон відвідала прем’єру фільму «Тренер», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2025 у театрі SVA у Нью-Йорку. Вона прийшла підтримати свою сестру Періс Гілтон, яка зіграла у стрічці.

Нікі обрала для своєї появи елегантну чорну сукню міді з глибоким V-подібним вирізом, розшиту чорними лелітками. Вбрання мало акцентні шкіряні ремінці на шиї, під грудьми і на талії, які додали луку нотку бунтарства. А плісована спідниця створювала гру світла і тіні, надаючи образу легкості й візуального ритму.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Аутфіт Гілтон доповнила чорними атласними туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж з акцентом на очі, вуха прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, руки — браслетами і каблучками, а щиколотку — браслетом із діамантами. У цьому образі вона була схожою на сучасну готичну музу.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на прем’єру третього сезону серіалу «І просто так…» прийшла у гламурній сукні з лелітками від бренду Monse.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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