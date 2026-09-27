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- Шоу-бізнес
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У сукні з лелітками і пікантним декольте: Кім Кардашян повторила образ Селін Діон 22-річної давнини
Зірка реаліті відвідала вечір відкриття Музею оповідного мистецтва Лукаса в ефектному вінтажному вбранні від Yves Saint Laurent.
Кім Кардашян стала гостею вечора відкриття Музею оповідного мистецтва Лукаса в Лос-Анджелесі.
На івенті зірка реаліті постала у сукні максі з лелітками Yves Saint Laurent з колекції осінь 2004 року, створеної Томом Фордом, яка чудово підкреслила її знамениті форми.
Вбрання у китайському стилі мало квітковий візерунок, високий комір, пікантне декольте-краплю і контрастний бірюзовий кант.
Аутфіт Кім доповнила діамантовими сережками Oscar Heyman і каблучкою Zydo. Волосся Кардашян гладко зачесала та зібрала у тугий пучок, випустивши спереду одне пасмо. У макіяжі вона зробила акцент на очах, а на губи нанесла нюдову помаду. Нюдовий манікюр завершив її лук.
До речі, сукню з цієї колекції раніше одягала Селін Діон на церемонію World Music Awards 2004 року.