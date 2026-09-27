ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

У сукні з лелітками і пікантним декольте: Кім Кардашян повторила образ Селін Діон 22-річної давнини

Зірка реаліті відвідала вечір відкриття Музею оповідного мистецтва Лукаса в ефектному вінтажному вбранні від Yves Saint Laurent.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян стала гостею вечора відкриття Музею оповідного мистецтва Лукаса в Лос-Анджелесі.

На івенті зірка реаліті постала у сукні максі з лелітками Yves Saint Laurent з колекції осінь 2004 року, створеної Томом Фордом, яка чудово підкреслила її знамениті форми.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Вбрання у китайському стилі мало квітковий візерунок, високий комір, пікантне декольте-краплю і контрастний бірюзовий кант.

Аутфіт Кім доповнила діамантовими сережками Oscar Heyman і каблучкою Zydo. Волосся Кардашян гладко зачесала та зібрала у тугий пучок, випустивши спереду одне пасмо. У макіяжі вона зробила акцент на очах, а на губи нанесла нюдову помаду. Нюдовий манікюр завершив її лук.

До речі, сукню з цієї колекції раніше одягала Селін Діон на церемонію World Music Awards 2004 року.

Селін Діон на церемонії World Music Awards 2004 / © Getty Images

Селін Діон на церемонії World Music Awards 2004 / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie