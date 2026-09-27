У сукні з лелітками і пікантним декольте: Кім Кардашян повторила образ Селін Діон 22-річної давнини

Кім Кардашян / © Getty Images

Реклама

Кім Кардашян стала гостею вечора відкриття Музею оповідного мистецтва Лукаса в Лос-Анджелесі.

На івенті зірка реаліті постала у сукні максі з лелітками Yves Saint Laurent з колекції осінь 2004 року, створеної Томом Фордом, яка чудово підкреслила її знамениті форми.

Реклама

Кім Кардашян / © Getty Images

Вбрання у китайському стилі мало квітковий візерунок, високий комір, пікантне декольте-краплю і контрастний бірюзовий кант.

Реклама

Аутфіт Кім доповнила діамантовими сережками Oscar Heyman і каблучкою Zydo. Волосся Кардашян гладко зачесала та зібрала у тугий пучок, випустивши спереду одне пасмо. У макіяжі вона зробила акцент на очах, а на губи нанесла нюдову помаду. Нюдовий манікюр завершив її лук.

До речі, сукню з цієї колекції раніше одягала Селін Діон на церемонію World Music Awards 2004 року.

Селін Діон на церемонії World Music Awards 2004 / © Getty Images

Новини партнерів