У сукні з лелітками і рукавами-крилами: Періс Гілтон у вечірньому луку позувала на премії

Періс Гілтон / © Getty Images

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Періс Гілтон у гарному аутфіті з’явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами світська левиця постала у вечірній чорній сукні максі, розшитій чорними паєтками і бісером. Вбрання мало прозорі рукави-крила, які Періс ефектно демонструвала перед фотографами, підкидаючи їй догори.

Періс Гілтон / © Getty Images

Образ білявка доповнила чорними прозорими оперними рукавичками і чорними туфлями Betsey Johnson Nash з сіточкою та 3D-квітами з паєток і намистин.

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Гілтон зробила високу зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із блискучими тінями і бежевою помадою та французький манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-квіти, на шиї – широкий чокер із перлинами та камінням, а зверху рукавички – каблучка з перлиною.

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон на презентацію нового сезону серіалу "Білий лотос" одягла довгу сукню кольору айворі, усипану стразами.