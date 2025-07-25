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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

У сукні з лелітками та кардигані: Джеймі Лі Кертіс на прем'єрі фільму "Шалена п'ятниця 2"

Джеймі Лі Кертіс відвідала презентацію фільму "Шалена п'ятниця 2" в Мехіко.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Разом з колегою по цій комедії Ліндсей Логан вона вирушила в промотур для просування фільму, який став продовженням однойменної комедії 2003 року.

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

На захід 66-річна Джеймі Лі одягла лук помаранчевого кольору, який включав гламурну сукню міді розшиту великими лелітками, а також лаконічний легкий кардиган. Вбрання акторка поєднала з бежевими туфлями на підборах і прикрасами, серед яких були сережки, кольє і годинник від Cartier.

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Разом із Логан Кертіс позувала прихильникам і фотографам, які зібралися на заході. Ліндсей одягнула сукню від Модного дому Balmain малинового кольору.

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс і Ліндсей Логан / © Associated Press

Комедія "Шалена п'ятниця 2" стала продовженням популярної комедії. У фільмі за сюжетом мати і дочка помінялися тілами. У сиквелі головні героїні опиняться не в тілах одна одної, а інших людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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