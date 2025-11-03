ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
79
1 хв

У сукні з лелітками та оригінальною зачіскою: племінниця Джулії Робертс відвідала галавечір

У Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі відбувся галавечір LACMA Art+Film, на якому щорічно відзначають досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва.

Юлія Каранковська
Емма Робертс

Емма Робертс / © Associated Press

Цього року героями вечора стали художниця Мері Корс і режисер Раян Куглер, який зняв такі фільми як «Чорна Пантера» і «Грішники».

Захід відвідало багато зірок із різних сфер шоубізнесу. Зокрема однією з гостею стала племінниця Джулії Робертс — 34-річна акторка Емма Робертс.

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс / © Associated Press

Вона з’явилася в гламурній мінісукні відтінку пряженого молока від бренду Gucci, що була представлена в колекції осінь-зима 2025. Вбрання Емми мало довгі рукави і вільний фасон та було повністю оздоблене об’ємними лелітками. Доповнила акторка свій образ срібною сумкою, колготками та туфлями-човниками.

Однак головним акцентом образу дівчини стала її зачіска — стилісти зібрали її волосся в проділ і підігнули таким чином, що воно стало як каре.

Емма Робертс / © Associated Press

Емма Робертс / © Associated Press

Нагадаємо, що ще відносно недавно Емма була білявкою. Однак вона перефарбувала волосся і стала дуже схожою на свою знамениту тітку.

79
