У сукні з лелітками та шлейфом: 66-річна Шерон Стоун сяяла на церемонії в Нью-Йорку

Зірка обрала сукню з імітацією корсета, яка гарно підкреслювала її фігуру.

Акторка Шерон Стоун з'явилася на 49-му галавечорі Chaplin Award Gala, який проводився на честь актора Джеффа Бріджес на честь його видатного внеску в кіно. Захід відбувся у Нью-Йорку.

Стоун одягла на цю подію закриту темно-сіру сукню з довгими рукавами і шлейфом, яка повністю була розшита лелітками. Вбрання добре підкреслювало струнку фігуру жінки. Спереду сукня мала імітацію корсета.

Своє гламурне вбрання Шерон доповнила масивними прикрасами та сумкою з ручкою-ланцюжком, що висіла у неї на плечі.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Волосся знаменита акторка уклала назад і зробила на обличчі яскравий макіяж.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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