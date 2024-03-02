У сукні з лускою та розрізом: красива Міллі Боббі Браун на прем'єрі фільму

1 березня у Нью-Йорку відбулася прем'єра фільму за участю акторки. Підтримати дівчину прийшла вся її родина та наречений.
20-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун, справила враження оригінальним образом, який обрала для прем'єри фільму Netflix "Діва проти біди".
У цій фентезійній картині дівчина зіграла головну роль і щоб відповідати тематиці фільму, обрала вбрання, яке своїм дизайном нагадувало луску дракона.
На Міллі Боббі була довга пряма сукня від Louis Vuitton. Дизайн вбрання був виконаний у вигляді луски. Вишивка лелітками та бісером була по всій сукні.
Також у вбрання були тонкі бретельки, декольте та високий розріз збоку на спідниці. Образ акторка доповнила гламурними босоніжками, декількома прикрасами з діамантами, а також макіяжем та зачіскою з довгим волоссям.
Підтримати на прем'єрі її прийшла родина – мама з батьком, брат та сестра.
Також цей захід відвідав і наречений Міллі – син соліста гурту Bon Jovi Джейк Бонджові. Він одягнув стильний чорний костюм, білу сорочку, краватку та сонцезахисні окуляри.
Також прем'єру відвідали батьки хлопця — Джон Бонджові та Доротея Герлі. Вони також вийшли до фотографів.
Перед цим заходом Браун відвідала програму "Нічне шоу" з Джиммі Феллоном, де розповіла на весь світ, як бойфренд освідчився їй. Виявляється, пару зблизив дайвінг і саме на глибині, під час чергового занурення, Джейк покликав Міллі заміж і вручив їй обручку.
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