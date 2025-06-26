- Дата публікації
У сукні з малиною і на шпильках: Наомі Воттс у романтичному луку потрапила під приціл папараці
56-річна британська акторка мала яскравий і стрункий вигляд.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Наомі Воттс. Акторка продемонструвала на вулицях міста романтичний образ.
На зірці була біла сукня з принтом малини А-силуету довжини міді, на тонких бретельках і з декольте у формі серця. Вбрання вона скомбінувала з червоними босоніжками на шпильках і червоною місткою сумкою.
У Воттс було акуратне укладання каре, сонцезахисні окуляри в білій оправі на обличчі, лаконічні сережки у вухах і золотий ланцюжок з кулоном на шиї.
