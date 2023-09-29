У сукні з мереживним бюстом і шпильками: Сінді Кроуфорд виблискувала на світській церемонії

Захід, присвячений людям, які пов'язали своє життя з правосуддям, був названий на честь судді Альбі Сакса, юриста та колишнього судді, який був ув'язнений за боротьбу за припинення апартеїду (офіційна політика расової сегрегації, що проводилася в Південно-Африканському Союзі та Південно-Африканській Республіці Національною партією з 1948 до 1994 року).

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер, який є давнім другом і діловим партнером Джорджа Клуні, сяяли перед камерами фотографів.

На Сінді була бузкова сукня з мереживним корсетом від Atelier Versace, з атласними шлейками та металевими шпильками на них. Образ свій супермодель доповнила сережками-висячками з фіолетовими камінням, металевим прямокутним клатчем та босоніжками відтінку металік на високих підборах. У Кроуфорд було гарне укладання хвилями та макіяж, що підкреслює її природну красу.

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Також церемонію відвідали модель Кейт Мосс, яка викликала фурор прийшовши у сукні без бюстгальтера, Софія Вергара та Гайді Клум та багато інших знаменитостей.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

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