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У сукні з мереживним бюстом і шпильками: Сінді Кроуфорд виблискувала на світській церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У сукні з мереживним бюстом і шпильками: Сінді Кроуфорд виблискувала на світській церемонії

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Супермодель Сінді Кроуфорд із чоловіком Ренді Гербером приєдналися до інших зірок на другій щорічній церемонії вручення премії Albie Awards, організованій Фондом Клуні.

Захід, присвячений людям, які пов'язали своє життя з правосуддям, був названий на честь судді Альбі Сакса, юриста та колишнього судді, який був ув'язнений за боротьбу за припинення апартеїду (офіційна політика расової сегрегації, що проводилася в Південно-Африканському Союзі та Південно-Африканській Республіці Національною партією з 1948 до 1994 року).

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер, який є давнім другом і діловим партнером Джорджа Клуні, сяяли перед камерами фотографів.

На Сінді була бузкова сукня з мереживним корсетом від Atelier Versace, з атласними шлейками та металевими шпильками на них. Образ свій супермодель доповнила сережками-висячками з фіолетовими камінням, металевим прямокутним клатчем та босоніжками відтінку металік на високих підборах. У Кроуфорд було гарне укладання хвилями та макіяж, що підкреслює її природну красу.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press
Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Також церемонію відвідали модель Кейт Мосс, яка викликала фурор прийшовши у сукні без бюстгальтера, Софія Вергара та Гайді Клум та багато інших знаменитостей.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
257
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