У сукні з мереживом і бантом: канадська художниця у романтичному аутфіті прийшла на вечерю

Анна Веянт у гарному образі total black сяяла на заході.

Канадська художниця Анна Веянт побувала на щорічній вечері артистів фестивалю Chanel Tribeca у Нью-Йорку.

Для такої події дівчина обрала романтичну чорну довгу сукню на блискавці і без бретельок. Вбрання мало рюші з органзи у зоні декольте і шовкову чорну стрічку, зав'язану бантом на талії.

Анна Веянт / Фото: Associated Press

Лук Веянт доповнила чорними лакованими босоніжками і чорною стьобаною сумкою на ланцюжку від Chanel.

Анна зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс і завершила аутфіт золотими сережками від французького Модного дому.

Анна Веянт / Фото: Associated Press

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