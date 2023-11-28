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У сукні з мереживом і етномотивами: солістка гурту KAZKA продемонструвала красивий образ від українського бренду

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У сукні з мереживом і етномотивами: солістка гурту KAZKA продемонструвала красивий образ від українського бренду

Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк

Артистка у стильній чорній сукні знялася у фотосеті.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька знялася у новій фотосесії, яку показала підписникам в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у красивому образі.

Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк

На ній була чорна сукня від українського бренду EmbroideredGem. Вбрання прикрашене мереживом у техніці "Рішельє" і має пишні рукава, вишуканий мереживний комір та великий бант на спині.

Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк

Талію Олександра підкреслила чорним широким поясом і доповнила лук чорним фартухом із мереживом та чорними чоботами на стійких підборах.

Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк

Співачка зробила зачіску, випустивши спереду пасма, які накрутила, і максимально природний макіяж.

Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк / ©
Олександра Заріцька/Фото Анастасії Павлюк

На створення вбрання дизайнерку Наталю Кириченко та експертку з нематеріальної культурної спадщини Ярину Сізик надихнули святкові родинні фотографії українців початку ХХ сторіччя.

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Дата публікації
Перегляди
506
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