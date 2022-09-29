У сукні з мереживом і на шпильках: романтичний образ Елізабет Олсен

33-річна акторка обрала для свого виходу у світ красиве вбрання.

Елізабет Олсен відвідала захід, організований американським тижневиком Variety на тему жіночої сили "Power of Women". Подія відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг у Лос-Анджелесі.

Олсен прикрасила обложку нового номера Variety, присвяченого силі жінок.

Елізабет постала на червоній доріжці у романтичному аутфіті. На ній була чорна атласна сукня від бренду Rodarte з мереживними рукавами і мереживом у зоні декольте і на талії. Вбрання акторка доповнила чорними шкіряними туфлями.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Акторка зібрала волосся ззаду, а спереду випустила пасма, вона зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними діамантовими сережками.

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході журналу Variety побувала також Гілларі Клінтон разом зі своєю донькою Челсі Клінтон. Гілларі одягла чорний жакет і блідо-рожеву блузку з принтом, а Челсі - комбінезон винного відтінку.

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