У сукні з мереживом і оголеною спиною: зірка фільму жахів "Крик" в образі від Givenchy з'явилася на премії

Зірка фільму жахів "Крик" і драматичного телесеріалу Yellowjackets – Жасмін Савой Браун – відвідала церемонію премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

Для такої події вона обрала довгу напівпрозору сукню білого курного відтінку від Givenchy. Вбрання мало шлейф, розріз, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами, і було прикрашене мереживом у зоні декольте.

Жасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

А ще у Жасмін була оголена спина, яку вона залюбки демонструвала фотографам.

Жасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

Аутфіт дівчина доповнила босоніжками кольору металік із камінням і на шпильках від Jimmy Choo і срібною сумкою-відром. Також на Браун були прикраси від Mindi Mond & Dena Kemp: довгі сережки з камінням, браслети і цікаві каблучки.

Жасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

Вона зробила елегантну зачіску, макіяж із накладними віями і французький манікюр.

Нагадаємо, на прем'єрі фантастичного бойовика "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" Жасмін Савой Браун з'явилася у костюмі м'ятного відтінку, який складався із кроптопу з довгими рукавами, який оголював її плаский живіт, і штанів-палацо.

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