У сукні з мереживом і розрізом: переможниця "Холостяка-12" показала ніжні поцілунки з коханим

Катерина Лозовицька продемонструвала гарний образ у вбранні у білизняному стилі.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram милі світлини зі своїм коханим, зроблені на терасі одного із закладів. На них пара, обіймаючись, ніжно цілується.
Катерина мала гарний ніжний вигляд у білій сукні у білизняному стилі на тонких бретельках, з мереживом і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт Лозовицька доповнила прозорими босоніжками, чорним клатчем, лаконічними сережками, делікатним золотим ланцюжком, каблучкою з білою пташкою, золотим і перлинним браслетами та годинником із коричневим ремінцем. У неї було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками.
Хлопець Катерини теж був одягнений у все біле: сорочку, футболку і шорти.
Нагадаємо, Катерина Лозовицька у червоному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і тату на інтимному місці.
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