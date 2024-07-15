Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У сукні з мереживом і розрізом: переможниця "Холостяка-12" показала ніжні поцілунки з коханим

У сукні з мереживом і розрізом: переможниця "Холостяка-12" показала ніжні поцілунки з коханим

У сукні з мереживом і розрізом: переможниця "Холостяка-12" показала ніжні поцілунки з коханим

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька продемонструвала гарний образ у вбранні у білизняному стилі.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram милі світлини зі своїм коханим, зроблені на терасі одного із закладів. На них пара, обіймаючись, ніжно цілується.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина мала гарний ніжний вигляд у білій сукні у білизняному стилі на тонких бретельках, з мереживом і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Аутфіт Лозовицька доповнила прозорими босоніжками, чорним клатчем, лаконічними сережками, делікатним золотим ланцюжком, каблучкою з білою пташкою, золотим і перлинним браслетами та годинником із коричневим ремінцем. У неї було укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Хлопець Катерини теж був одягнений у все біле: сорочку, футболку і шорти.

Нагадаємо, Катерина Лозовицька у червоному бікіні похизувалася ідеальною фігурою і тату на інтимному місці.

Читайте також:

Розлучився майже рік тому! Чому Макс Леонов став холостяком? – ЖВЛ представляє

Розлучився майже рік тому! Чому Макс Леонов став холостяком? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація