У сукні з мереживом і шкіряним поясом: Ганна Веддінгем у вечірньому образі сходила до театру

Зірка серіалів "Гра престолу" і "Тед Лассо" – Ганна Веддінгем – потрапила під приціл папараці, коли вийшла з театру "Лондон Палладіум".

Акторка продемонструвала гарний вечірній образ. На ній була чорна сукня у білизняному стилі з мереживом у зоні декольте і на подолі. Вбрання було тонкі бретельки і принт із чорними гітарами.

Ганна підкреслила талію чорним шкіряним поясом із золотими монетми. Аутфіт вона доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумкою на золотому ланцюжку.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Веддінгем зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із рожевою помадою і пишними віями, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями і завершила лук білим манікюром.

Нагадаємо, Ганна Веддінгем на шоу зі Стівеном Кольбером прийшла у вбранні у червоно-золотих кольорах. На ній був костюм зі спідницею-олівцем та укороченим жакетом із лелітками і гламурними ґудзиками.

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