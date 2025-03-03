У сукні з мереживом і шубі: дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла в світ

26-річна італійська модель та кохана актора Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – відвідала вечірку, організовану Vogue Italia у рамках Тижня моди у Мілані.

instagram.com/vittoria

Для виходу у світ модель вибрала новинки від бренду Gucci з колекції осінь-зима 2025-2026, які він лише днями представив публіці. Вона одягла рожеву атласну сукню з мереживними вставками та халтером і тонким поясом на талії, яку доповнила довгою шубою та чорними шкіряними рукавичками.

instagram.com/vittoria

Вітторія накрутила волосся в тугі локони і зібрала його у високий хвіст, випустивши два пасма біля обличчя. А у макіяжі зробила акцент на очі за допомогою чорної підводки.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

Зазначимо, Вітторія Черетті – успішна модель, яка дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

instagram.com/vittoria

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті ділилася відвертими кадрами — вона позувала топлес у басейні.

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