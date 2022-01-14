У сукні з мереживом та з оголеним плечем: Надя Дорофєєва сфотографувалася на пляжі в Тулумі

Співачка з чоловіком насолоджується відпочинком у Мексиці.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку у Тулумі.
Співачка сфотографувалася під час прогулянки пляжем. Надя була одягнена у білу сукню з рукавами-буфами та мереживом на манжетах та спереду вбрання. Артистка сексуально оголила одне плече.
Свій образ вона доповнила чорною бейсболкою, сережками-кільцями та кедами.
"На побачення", — підписала світлину Дорофєєва та додала смайл у вигляді такосу — традиційної мексиканської страви.
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