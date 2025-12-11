У сукні з мереживним корсетом, вишивкою і торочкою: Тетяна Тейлор в оригінальному луку з’явилася на івенті

Теяна Тейлор / © Associated Press

Американська співачка та акторка Теяна Тейлор відвідала захід із нагоди святкування чорного кіно та телебачення CCA, який відбувся у Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі.

Зірка привернула до себе увагу своїм оригінальним аутфітом. На ній була кутюрна цікава асиметрична сукня від бренду Nicholas Oakwell. Чорне вбрання мало білу квіткову вишивку, торочку і шлейф. Головним елементом її луку був чорно-бежевий мереживний корсет із пікантним декольте.

Аутфіт Тетяна доповнила чорними гостроносими слінгбеками з бантиками і на шпильках. У неї було хвилясте коротке укладання, макіяж із акцентом на очах, чорний манікюр і гарні прикраси.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єру серіалу «Все чесно» прийшла у шкіряному вбранні з крокдилячим тисненням від бренду Tamara Ralph з кутюрної колекції осінь-зима 2025.