У сукні з мереживними рюшами від Louis Vuitton: вишукана Кейт Бланшетт на червоній доріжці

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Кейт Бланшетт відвідала церемонію закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона постала в елегантному образі.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На зірці була вишукана чорна сукня по фігурі, яку для неї створив Модний дом Louis Vuitton. Вбрання мало напіввідкриту спину, шлейф і чорну прозору накидку з об’ємними мереживними рюшами. У ній Кейт мала стрункий і гарний вигляд.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт доповнила чорними туфлями, хвилястим укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними золотими прикрасами з білим і рожевим камінням.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Нагадаємо, Кейт Бланшетт на відкриття квіткової виставки Chelsea Flower Show прийшла у блакитній сорочці, сірому подовженому блейзері, об’ємних штанях і кедах.