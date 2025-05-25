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- Шоу-бізнес
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У сукні з мереживними рюшами від Louis Vuitton: вишукана Кейт Бланшетт на червоній доріжці
56-річна австралійська акторка у чорному кастомному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Кейт Бланшетт відвідала церемонію закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона постала в елегантному образі.
На зірці була вишукана чорна сукня по фігурі, яку для неї створив Модний дом Louis Vuitton. Вбрання мало напіввідкриту спину, шлейф і чорну прозору накидку з об’ємними мереживними рюшами. У ній Кейт мала стрункий і гарний вигляд.
Лук Бланшетт доповнила чорними туфлями, хвилястим укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними золотими прикрасами з білим і рожевим камінням.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт на відкриття квіткової виставки Chelsea Flower Show прийшла у блакитній сорочці, сірому подовженому блейзері, об’ємних штанях і кедах.