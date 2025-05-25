ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

У сукні з мереживними рюшами від Louis Vuitton: вишукана Кейт Бланшетт на червоній доріжці

56-річна австралійська акторка у чорному кастомному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт відвідала церемонію закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона постала в елегантному образі.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На зірці була вишукана чорна сукня по фігурі, яку для неї створив Модний дом Louis Vuitton. Вбрання мало напіввідкриту спину, шлейф і чорну прозору накидку з об’ємними мереживними рюшами. У ній Кейт мала стрункий і гарний вигляд.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт доповнила чорними туфлями, хвилястим укладанням, ніжним макіяжем і лаконічними золотими прикрасами з білим і рожевим камінням.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Нагадаємо, Кейт Бланшетт на відкриття квіткової виставки Chelsea Flower Show прийшла у блакитній сорочці, сірому подовженому блейзері, об’ємних штанях і кедах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie