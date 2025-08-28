ТСН у соціальних мережах

У сукні з мереживом і на шпильках: Емма Стоун в об’єктиві папараці на острові Лідо

36-річна акторка приїхала до Венеції на кінофестиваль.

Емма Стоун

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун прибула до Італії, щоб відвідати Венеційський кінофестиваль. Папараці зазнімкували акторку, коли вона встала з водного таксі на острові Лідо і попрямувала на фотокол науково-фантастичної комедії «Бугонія», у якій зіграла головну роль.

Зірка була одягнена в чорну сукню по фігурі з бретелькою-галтером і мереживною асиметричною спідницею. Вбрання Емма доповнила чорними босоніжками на шпильках і з зав’язками навколо щиколоток, а також із чорною шкіряною сумкою з коричневою ручкою з логотипом бренду Louis Vuitton.

Емма Стоун / © Getty Images

Емма Стоун / © Getty Images

Стоун зробила стильне укладання, макіяж із бежевою помадою, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а на руку — золотий браслет.

Нагадаємо, Емма Стоун на прем’єрі фільму «Еддінгтон» у Лос-Анджелесі з’явилася у вбранні з круїзної колекції 2026 року бренду Louis Vuitton.

