Шоу-бізнес
138
1 хв

У сукні з мереживом і рюшами: Олівія Вайлд у ніжному аутфіті з’явилася у Парижі

41-річна акторка відвідала Паризький тиждень моди.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди в Парижі. Зірка продемонструвала ніжний жіночний аутфіт.

На акторці була довга сукня кольору айворі з широкими рукавами, прикрашена мереживом і рюшами. Талію вона підкреслила темно-горіховим плетеним поясом із металевою пряжкою і бежевими босоніжками з плетеними ремінцями. У руці вона несла шкіряну шоколадну сумку.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

У Вайлд було розпущене волосся, максимально натуральний макіяж і сонцезахисні окуляри на обличчі.

Нагадаємо, Олівія Вайлд одягла на показ бренду Michael Kors під час Тижня моди в Нью-Йорку жакет оверсайз і прозоре боді, під яким не було бюстгальтера.

138
