У сукні з мереживом і рюшами: Олівія Вайлд у ніжному аутфіті з’явилася у Парижі
41-річна акторка відвідала Паризький тиждень моди.
Олівія Вайлд потрапила до об’єктивів папараці під час Тижня моди в Парижі. Зірка продемонструвала ніжний жіночний аутфіт.
На акторці була довга сукня кольору айворі з широкими рукавами, прикрашена мереживом і рюшами. Талію вона підкреслила темно-горіховим плетеним поясом із металевою пряжкою і бежевими босоніжками з плетеними ремінцями. У руці вона несла шкіряну шоколадну сумку.
У Вайлд було розпущене волосся, максимально натуральний макіяж і сонцезахисні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, Олівія Вайлд одягла на показ бренду Michael Kors під час Тижня моди в Нью-Йорку жакет оверсайз і прозоре боді, під яким не було бюстгальтера.