- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні з мереживом і шубі з пірʼя: Нікі Гілтон в образі total black на Тижні моди у Нью-Йорку
Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — ошатно вбралася на модний показ.
Нікі Гілтон потрапила до обʼєктивів папараці під час Тижня моди в Нью-Йорку. Знаменитість вийшла в світ у гламурному образі total black.
На Нікі була чорна приталена сукня з мереживом на пікантному декольте та асиметричному подолі. Зверху вона одягла вкорочену шубу зі страусиного пірʼя.
Аутфіт Гілтон доповнила мереживними туфлями на шпильках і невеликою сумкою із золотими кільцями з камінням.
Нікі зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук комплектом прикрас із камінням.
Нагадаємо, Нікі Гілтон на музичну церемонію MTV Video Music Awards 2025 одягла світло-блакитну сукню з розрізами і стразами від Bronx and Banco.