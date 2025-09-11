ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

У сукні з мереживом і шубі з пірʼя: Нікі Гілтон в образі total black на Тижні моди у Нью-Йорку

Молодша сестра Періс Гілтон — 41-річна Нікі Гілтон-Ротшильд — ошатно вбралася на модний показ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон потрапила до обʼєктивів папараці під час Тижня моди в Нью-Йорку. Знаменитість вийшла в світ у гламурному образі total black.

На Нікі була чорна приталена сукня з мереживом на пікантному декольте та асиметричному подолі. Зверху вона одягла вкорочену шубу зі страусиного пірʼя.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Аутфіт Гілтон доповнила мереживними туфлями на шпильках і невеликою сумкою із золотими кільцями з камінням.

Нікі зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук комплектом прикрас із камінням.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на музичну церемонію MTV Video Music Awards 2025 одягла світло-блакитну сукню з розрізами і стразами від Bronx and Banco.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie