У сукні з мереживом і шубі з пірʼя: Нікі Гілтон в образі total black на Тижні моди у Нью-Йорку

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон потрапила до обʼєктивів папараці під час Тижня моди в Нью-Йорку. Знаменитість вийшла в світ у гламурному образі total black.

На Нікі була чорна приталена сукня з мереживом на пікантному декольте та асиметричному подолі. Зверху вона одягла вкорочену шубу зі страусиного пірʼя.

Аутфіт Гілтон доповнила мереживними туфлями на шпильках і невеликою сумкою із золотими кільцями з камінням.

Нікі зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук комплектом прикрас із камінням.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на музичну церемонію MTV Video Music Awards 2025 одягла світло-блакитну сукню з розрізами і стразами від Bronx and Banco.