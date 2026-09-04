У сукні з мереживом і трояндами: Ніколь Кідман зачарувала романтичним образом на показі "Практичної магії 2"

Ніколь Кідман / © Getty Images

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Ніколь Кідман відвідала спеціальний показ фільму «Практична магія 2», який відбувся у кінотеатрі Hoyts Entertainment Quarter у Сіднеї.

Акторка зачарувала гарним образом у романтичній сукні кольору слонової кістки з колекції Erdem Resort 2027. Вбрання мало приталений силует і шарф-чокер на шиї.

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Головним акцентом сукні стала напівпрозора мереживна вставка на декольте, прикрашена вишитими червоними трояндами. Ще кілька квітів із зеленим листям оздоблювали нижню частину спідниці. Поділ був декорований ніжним мереживом.

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Ніколь Кідман / © Getty Images

На талії сукня мала складне драпування з об’ємним вузлом, від якого тканина спадала м’якими складками. Ця деталь додала аутфіту скульптурності й красиво підкреслила фігуру Ніколь.

Лук вона доповнила хвилястим укладанням і ніжним макіяжем. На руках у Кідман були золоті каблучки і годинник.

Нагадаємо, у продовженні культового фільму 1998 року Ніколь Кідман знову зіграла Джилліан Овенс, а Сандра Буллок повернулася до ролі її сестри Саллі.

В український прокат фільм «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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