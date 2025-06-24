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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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52
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У сукні Valentino з мереживом на декольте: Керрі Кондон із Бредом Піттом позувала на прем'єрі фільму про гонщика "Формули-1"

42-річна ірландська акторка сяяла на кіноподії у красивому вбранні з шовковою спідницею, різнокольоровими паєтками і пікантним декольте.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бред Пітт і Керрі Кондон

Бред Пітт і Керрі Кондон / © Associated Press

Ірландська акторка Керрі Кондон відвідала прем’єру драми про спорт «F1: Фільм» («Формула-1») у Лондоні, у якому зіграла. Вона позувала перед фотографами зі своїми колегами зі стрічки: акторами Бредом Піттом і Дамсоном Ідрісом, а також із режисером фільму Джозефом Косинські.

Джозеф Косинські, Бред Пітт, Керрі Кондон і Дамсон Ідріс / © Associated Press

Джозеф Косинські, Бред Пітт, Керрі Кондон і Дамсон Ідріс / © Associated Press

На «червоній» доріжці Керрі з’явилася в елегантній сукні з довгими рукавами від Модного дому Valentino. Вбрання мало чорну шовкову спідницю максі з бантом на талії і верх, розшитий червоними, срібними і золотими паєтками, з чорним мереживом на відвертому декольте.

Бред Пітт і Керрі Кондон / © Associated Press

Бред Пітт і Керрі Кондон / © Associated Press

Кондон зробила хвилясту зачіску, макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Бред Пітт і Керрі Кондон / © Associated Press

Бред Пітт і Керрі Кондон / © Associated Press

Про фільм:

Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Напарником Сонні в перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Та щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

В український прокат «F1: Фільм» вийде 25 червня.

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