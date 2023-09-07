У сукні з металевих ланцюжків: дочка Мадонни з'явилася у вбранні від дизайнерки родом з України

Сукня була створена за особливою технологією, яку більше не використовує жоден бренд.

Дочка Мадонни – 26-річна Лурдес Леон – впевнено позувала перед фотографами без бюстгальтера. Дівчина відвідала захід Victoria's Secret, що проводиться у межах New York Fashion Week у Мангеттен-центрі. Таким чином, бренд вирішив відсвяткувати повернення свого легендарного шоу з демонстрацією спідньої білизни, але тепер воно називатиметься The Tour.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес прийшла на захід у непростому вбранні – це була мінісукня від американської дизайнерки Наталії Феднер (Natalia Fedner), яка народилася в українському місті Чернівці, але у дитячому віці емігрувала з батьками до США.

Вбрання Наталії характерні тим, що виготовлені з металевих ланцюжків. Така технологія називається Stretch Metal і розробила Наталія її особисто та 2021 року запатентувала. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, але водночас можуть розтягуватися, як тканина.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Лурдес поєднала цю незвичайну і сексуальну сукню з туфлями на величезній платформі, довгим квадратним манікюром, а також розпустила своє шовковисте волосся. На обличчі у неї був трендовий лате-макіяж, а шию та руки прикрашали кілька ювелірних виробів із коштовним камінням.

Раніше в металевих вбраннях дизайнерки українського походження Наталії Феднер з'являлося багато зірок: Бейонсе, Кайлі Дженнер, Кортні Кардашян, Doja Cat, Тіна Кароль та багато інших.

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