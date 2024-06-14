У сукні з металу: Каміла Кабельо одягла вбрання від дизайнерки Наталії Феднер

27-річна американська зірка Каміла Кабельо потрапила під приціл папараці у Мідтауні, у Нью-Йорку. Дівчину помітили, коли вона йшла до своєї машини після інтерв'ю у програмі "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Одягнена артистка була в розкішній срібній костюм від бренду Natalia Fedner, заснованого дизайнеркою Наталії Феднер, яка народилася і перші роки свого життя провела в Україні. Жінка родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю та соцмережах.

Техніка, в якій працює Наталія – Stretch Metal – це її особиста розробка. Вбрання створюються із тонких металевих ланцюжків. Вони завжди мають дуже ефектний та сексуальний вигляд, а також гламурно сяють у світлі софітів. Зірки часто вибирають образи від бренду Natalia Fedner для знымань кліпів та червоних доріжок.

Вбрання Каміли представляло собою полімерний корсет, який зашнуровувався ззаду і мініспідниці. Зробила для Камілі Наталыя його на замовлення. Завдяки унікальній техніці дизайнерки створюється враження, що вбрання в'язане, але насправді це не так.

Каміла Кабельо / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Феднер розповіла, що колись зустріла ведучого Джиммі Феллона у Нью-Йорку на вулиці.

"Як ви думаєте, Джиммі Феллон пам'ятає 18-річну Наталію, яка зіштовхнулася з ним біля свого гуртожитку Parsons на 4-й авеню о першій ночі після того, як пішла в магазин на розі, щоб купити в останню хвилину деякі художні приналежності? Він був дуже милим. Я одразу не змогла згадати його ім'я – просто знала, що це кумедний симпатичний хлопець, який робив усі нариси до пісень на SNL. Ймовірно, він був першою "знаменитою" людиною, яку я зустріла в Нью-Йорку", — написала вона.

Читайте також: