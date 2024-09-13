У сукні з мотузки: південноафриканська співачка у міні блиснула яскравими трусами

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Там вона продемонструвала яскравий образ. Тайла була одягнена в екстравагантну жовту мінісукню від бренду Area, яка була створена з мотузки, наче намотаної на її струнке тіло. Мотузка переходила у торочку ззаду.

Tyla / Фото: Associated Press

У такому вбранні Лаура блиснула кислотно-салатовими трусами. Взута вона була у рожеві босоніжки на шпильках.

Tyla / Фото: Associated Press

Артистка зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр, прикрашений стразами. У вухах у неї були рожеві сережки, на шиї – бірюзове кольє, а на пальцях – каблучки з камінням.

На церемонії Tyla отримал анагороду, якою похизувалася перед фотографами.

Tyla / Фото: Associated Press

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