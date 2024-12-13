У сукні з накидкою та вишивкою: донька Ванесси Параді та Джонні Деппа відвідала прем'єру фільму

Вона зіграла у римейку горору 1922 року.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму жахів Роберта Еггерса "Носферату". Серед зіркових гостей заходу з'явилася 25-річна Лілі-Роуз – донька Ванесси Параді та Джонні Деппа.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Дівчина зіграла в цій картині одну з головних ролей і вирішила привернути на прем'єрі увагу гарною сукнею, хоча зазвичай любить вибирати більш епатажне або прозоре вбрання.

Вбрання складалося з двох частин — однотонної сукні з широкими бретельками та шлейфом та прозорої накидки із зав'язками та вишивкою бісером.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила макіяжем у коричневій гамі, прикрасами з камінням та зачіскою з двома кісками, заплетеними з боків.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Позувала на цьому заході Лілі-Роуз з колегою з фільму — акторкою Еммою Коррін, відомою за роллю молодої принцеси Діани у серіалі "Корона". Дівчина одягла дуже незвичайну сукню чорного кольору, яка була напівпрозорою, з оздобленням камінням на лінії декольте та доповнила вбрання рукавичками. Носила сукню Емма у поєднанні з головним убором – тонкою сіткою з брошкою.

Лілі-Роуз Депп та Емма Корін / Фото: Associated Press

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