У сукні з намальованим пір'ям: Кейт Бланшетт одягла нове творіння Гленна Мартенса для Maison Margiela
Кейт Бланшетт сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в день прем’єри фільму «Батько, Мати, Сестра, Брат» Джима Джармуша, який брав участь в конкурсній програмі.
У цій картині акторка зіграла головну роль, тому до неї було прикуто багато уваги публіки і фотографів.
Кейт одягла особливу сукню — вбрання з колекції осінь-зима 2025-2026 — першого творіння Гленна Мартенса як креативного директора Модного дому Maison Margiela.
Це була довга сукня з чорним топом, зшитим з тканини з ефектом пом’ятості та необробленими краями на рукавах, а також пишною спідницею, яка була пошита з безлічі частинок тканини із зображенням пір’я.
Також Бланшетт доповнила свій образ чорними чобітьми-ботфортами на високих підборах, зачіскою з низьким простим хвостом і прикрасами з діамантами.
Але Кейт не перша, хто одягнув вбрання з нової колекції Maison Margiela, оскільки також оригінальну сіру сукню носила нещодавно Кім Кардашян.
Нагадаємо, що Гленн Мартенс очолив Maison Margiela після того, як Джон Гальяно покинув посаду креативного директора цього Модного дому, в якому пропрацював 10 років.
