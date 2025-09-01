У сукні з намальованим пір'ям: Кейт Бланшетт одягла нове творіння Гленна Мартенса для Maison Margiela

Кейт Бланшетт / © Associated Press

У цій картині акторка зіграла головну роль, тому до неї було прикуто багато уваги публіки і фотографів.

Кейт одягла особливу сукню — вбрання з колекції осінь-зима 2025-2026 — першого творіння Гленна Мартенса як креативного директора Модного дому Maison Margiela.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Це була довга сукня з чорним топом, зшитим з тканини з ефектом пом’ятості та необробленими краями на рукавах, а також пишною спідницею, яка була пошита з безлічі частинок тканини із зображенням пір’я.

Також Бланшетт доповнила свій образ чорними чобітьми-ботфортами на високих підборах, зачіскою з низьким простим хвостом і прикрасами з діамантами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Але Кейт не перша, хто одягнув вбрання з нової колекції Maison Margiela, оскільки також оригінальну сіру сукню носила нещодавно Кім Кардашян.

Кім Кардаш’ян у вбранні від Maison Margiela / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, що Гленн Мартенс очолив Maison Margiela після того, як Джон Гальяно покинув посаду креативного директора цього Модного дому, в якому пропрацював 10 років.

