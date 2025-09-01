ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
243
1 хв

У сукні з намальованим пір'ям: Кейт Бланшетт одягла нове творіння Гленна Мартенса для Maison Margiela

Кейт Бланшетт сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в день прем’єри фільму «Батько, Мати, Сестра, Брат» Джима Джармуша, який брав участь в конкурсній програмі.

Юлія Каранковська
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

У цій картині акторка зіграла головну роль, тому до неї було прикуто багато уваги публіки і фотографів.

Кейт одягла особливу сукню — вбрання з колекції осінь-зима 2025-2026 — першого творіння Гленна Мартенса як креативного директора Модного дому Maison Margiela.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Це була довга сукня з чорним топом, зшитим з тканини з ефектом пом’ятості та необробленими краями на рукавах, а також пишною спідницею, яка була пошита з безлічі частинок тканини із зображенням пір’я.

Також Бланшетт доповнила свій образ чорними чобітьми-ботфортами на високих підборах, зачіскою з низьким простим хвостом і прикрасами з діамантами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Але Кейт не перша, хто одягнув вбрання з нової колекції Maison Margiela, оскільки також оригінальну сіру сукню носила нещодавно Кім Кардашян.

Кім Кардаш’ян у вбранні від Maison Margiela / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардаш’ян у вбранні від Maison Margiela / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, що Гленн Мартенс очолив Maison Margiela після того, як Джон Гальяно покинув посаду креативного директора цього Модного дому, в якому пропрацював 10 років.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

