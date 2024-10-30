У сукні з написами: Емілі Ратаковскі одягла незвичайне мінівбрання на світську церемонію

Сукня гарно підкреслювала стрункі ноги дівчини.
Модель, письменниця та активістка Емілі Ратаковскі відвідала захід у Нью-Йорку – вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards, яке відбулось у Музеї сучасного мистецтва.
З'явилася вона на ньому в білій мінісукні з великими написами. Вбрання Емілі було від бренду JW Anderson, яке відоме своїми креативними модними рішеннями.
Текст, нанесений на сукню, є частиною есе про мистецтво та дизайн Клайва Белла, британського арткритика, який був членом групи Bloomsbury початку ХХ століття. Сукня була представлена в колекції весна-літо 2025 та крім неї, цей текст повторювався ще на кількох виробах, проте чому модельєр вибрав це есе для своєї колекції, особливо не пояснив.
Вбрання вона носила в поєднанні з чорними босоніжками з тонкими ремінцями. Також Емілі зробила макіяж з рум'янами персикового кольору та лаконічне укладання.
Її вбрання нагадало ще одну знамениту сукню в подібному стилі — вбрання героїні серіалу "Секс і місто" — "газетної" сукні Кері Бредшоу. Вона була створена Christian Dior та входила до колекції осінь-зима 2000-2001.
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