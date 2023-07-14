У сукні з неймовірним шлейфом: Флоренс П'ю одягла лук від Valentino на прем'єру фільму "Оппенгеймер"

Вона співпрацює з Модним домом Valentino, тому знову одягла їхнє вбрання.

У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Оппенгеймер", знятого відомим режисером та сценаристом Крістофером Ноланом. Фільм розповідає про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Перед камерами 27-річна акторка Флоренс П'ю з'явилася у розкішній сукні теракотового кольору від бренду Valentino. Сукня була представлена брендом у колекції осінь-зима 2023-2024 на території замку Шантії.

Вбрання мало бретельку-галтер, яка трималася за шию акторки, глибоке декольте та вирізи на талії.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Сукня мала повністю відкриту спину і дуже довгий шлейф. Через те, що тканина трохи пом'ялася, на подолі утворилися вигини, які гарно перегукувались із драпуванням на ліфі і талії.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Образ також доповнювали невеликі сережки-кільця, макіяж у коричневій гамі та новий колір волосся Флоренс — вона трішки його тонувала жовтим відтінком, який добре поєднувався з кольором сукні.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

У фільмі "Оппенгеймер" вона зіграє Джин Тетлок — американську психіатриню та за сумісництвом журналістку, яка була в романтичних стосунках із Робертом Оппенгеймером. У дівчини була сумна доля, адже через клінічну депресію вона наклала на себе руки 1944 року, коли їй було лише 29 років.

Стрічка "Оппенгеймер" в український прокат вийде 20 липня.

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