У сукні з незвичайним декольте: Єва Лонгорія відвідала галавечір в Іспанії

Сукня була елегантною та в улюбленому фасоні знаменитості.

Акторка Єва Лонгорія продемонструвала ефектний образ у чорній довгій обтислій сукні в рубчик, яку одягла на галавечір Global Gift Gala в Іспанії. Вона є почесною пані-послом цієї організації.

Вбрання 48-річної жінки мало широкі бретельки та незвичайне глибоке декольте з круглим вирізом під грудьми.

Образ акторка доповнила елегантним укладанням, макіяжем та прикрасами: великими сережками та браслетом на зап'ясті.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Раніше 48-річна акторка вже з'являлася на публіці у сукні з подібним декольте, але тоді її вбрання було білого кольору, а одягла вона його на вечірку в Мадриді.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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