Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з незвичайним декольте: Єва Лонгорія відвідала галавечір в Іспанії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1076
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з незвичайним декольте: Єва Лонгорія відвідала галавечір в Іспанії

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Сукня була елегантною та в улюбленому фасоні знаменитості.

Акторка Єва Лонгорія продемонструвала ефектний образ у чорній довгій обтислій сукні в рубчик, яку одягла на галавечір Global Gift Gala в Іспанії. Вона є почесною пані-послом цієї організації.

Вбрання 48-річної жінки мало широкі бретельки та незвичайне глибоке декольте з круглим вирізом під грудьми.

Образ акторка доповнила елегантним укладанням, макіяжем та прикрасами: великими сережками та браслетом на зап'ясті.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Раніше 48-річна акторка вже з'являлася на публіці у сукні з подібним декольте, але тоді її вбрання було білого кольору, а одягла вона його на вечірку в Мадриді.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Читайте також:

Скільки коштує вся нерухомість Дженніфер Лопес і які забаганки є у зірки під час гастролей – З жиру бісяться

Скільки коштує вся нерухомість Дженніфер Лопес і які забаганки є у зірки під час гастролей – З жиру бісяться

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1076
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація