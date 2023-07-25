У сукні з незвичайним декольте: Єва Лонгорія відвідала галавечір в Іспанії

Сукня була елегантною та в улюбленому фасоні знаменитості.
Акторка Єва Лонгорія продемонструвала ефектний образ у чорній довгій обтислій сукні в рубчик, яку одягла на галавечір Global Gift Gala в Іспанії. Вона є почесною пані-послом цієї організації.
Вбрання 48-річної жінки мало широкі бретельки та незвичайне глибоке декольте з круглим вирізом під грудьми.
Образ акторка доповнила елегантним укладанням, макіяжем та прикрасами: великими сережками та браслетом на зап'ясті.
Раніше 48-річна акторка вже з'являлася на публіці у сукні з подібним декольте, але тоді її вбрання було білого кольору, а одягла вона його на вечірку в Мадриді.
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