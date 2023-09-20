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У сукні з ноткою нульових: plus-size модель Ешлі Грем позувала на світському заході у Мілані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з ноткою нульових: plus-size модель Ешлі Грем позувала на світському заході у Мілані

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель підкреслила ноги мінісукнею.

Американська plus-size модель Ешлі Грем з'явилася на заході бренду Calzedonia – A Legs Celebration Event, що відбувся у Мілані.

До фотографів вона вийшла в незвичайній жатій сукні від Chet Lo з градієнтом, яка явно була натхненна модою двохтисячних років. Представив бренд це вбрання вперше в колекції осінь-зима 2023 року.

Образ Ешлі доповнила чорними капроновими колготками від Calzedonia, туфлями на шпильках, а також гарним макіяжем та безліччю прикрас у вухах та на руках. Волосся модель зібрала у високу зачіску і зробила лаконічний нюдовий макіяж.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Також на заході з'явилася бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, але у вбранні від британського бренду David Koma з капроновою вставкою та червоною квіткою.

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Дата публікації
Перегляди
635
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