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У сукні з нової колекції: Емілі Блант відвідала галавечір у Нью-Йорку

У сукні з нової колекції: Емілі Блант відвідала галавечір у Нью-Йорку

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Акторка вийшла у світ, щоб підтримати благодійну організацію.

Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на світському заході у Нью-Йорку. Разом із чоловіком Джоном Красінскі вона з'явилася на 18-му щорічному благодійному галавечорі Американського інституту заїкуватості.

Емілі Блант із чоловіком Джоном Красінськи / © Associated Press
Емілі Блант із чоловіком Джоном Красінськи / Фото: Associated Press

Зірка одягла для цього заходу яскраву сукню від бренду Erdem із колекції осінь-зима 2024. У вбрання було глибоке декольте та широкі бретельки.

Також сукню Емілі прикрашали прозорі вставки на животі та спідниці, а також великий червоний квітковий принт. Образ вона доповнила укладанням з локонами, макіяжем, довгими сережками та босоніжками на підборах від Jimmy Choo.

Емілі Блант / © Associated Press
Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше образ у червоній сукні Емілі демонструвала на 30-му врученні премії Гільдії кіноакторів. Зірка з'явилася на заході тоді у яскравій сукні від Модного дому Louis Vuitton.

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