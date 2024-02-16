У сукні з нової колекції Fendi: Ребекка Фергюсон у розкішному образі на прем'єрі фільму

Килимова доріжка цього разу була піскового кольору, щоб підкреслити тему фільму, тому контрасна сукня акторки була особливо помітна серед решти вбрань зірок заходу.

Буквально в січні Модний дім Fendi презентував свою колекцію весна-літо 2024, а вже 15 лютого шведська акторка Ребекка Фергюсон вийшла на публіку в одній з їхніх суконь. Зірка відвідала лондонську прем'єру другої частини фільму "Дюна", у якій зіграла одну з головних ролей – леді Джесіку.

Сукня Ребеки була трикотажною, чорною і довгою. Попереду на вбранні була фігурна аплікація сірими лелітками, які надавали цікаву текстуру.

Також сукня мала високу горловину і рукав-шлейф, теж з вишивкою бісером. Макіяж візажисти зробили їй з акцентом на червоні губи, а ось зачіска була хоч і простою, але з оригінальним недбалим ефектом.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Також прем'єру відвідали Флоренс П'ю і Леа Сейду, які віддали перевагу вбранням від Louis Vuitton, а також Зендея, яка вийшла на червону доріжку у вінтажних футуристичних напівпрозорих обладунках від Модного дому Mugler, які бренд презентував у колекції 1995 року.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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