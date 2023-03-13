У сукні з нової колекції: Леді Гага продемонструвала розкішний чорний лук від Versace

Зазвичай її образи епатажні, але цього року співачка віддала перевагу елегантності.
Цього року співачка Леді Гага була серед номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму". Номінацію вона отримала за саундтрек Hold My Hand до фільму "Топ Ган: Меверік".
Перед камерами зірка з'явилася в сукні А-силуету, що ідеально сиділа на ній, яку створила Донателла Версаче. Вбрання буквально кілька днів тому було представлено Модним домом у межах показу колекції осінь-зима 2023-2024.
Сукня мала напівпрозору корсетну основу, яка підкреслювала талію Гаги, а також напівпрозорі довгі рукави.
Спідниця сукні була із щільної тканини, що ідеально тримала форму і була спереду прикрашена ремінцем із логотипом бренду.
Образ співачка доповнила насиченим макіяжем, акцент у якому був на червоних губах, а також досить простою зачіскою – волосся співачки заплели у французький колосок.
Гламура образу додали прикраси з діамантами Tiffany & Co.
Нагадаємо, що 2019 року Леді Гага вже була номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща пісня до фільму" за саундтрек Shallow до фільму "Зірка народилася" та перемогла.
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