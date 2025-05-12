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- Шоу-бізнес
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У сукні з об'ємними квітами: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан в елегантному образі вийшла на червону доріжку
38-річна акторка в гарному вбранні з’явилася на премії.
Зірка «Бріджертонів» Нікола Коглан відвідала церемонію вручення премії BAFTA Television Awards 2025 року, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.
На червоній доріжці акторка позувала в елегантному образі. На ній була чорна мереживна сукня з кремовими об’ємними 3D-квітами на ліфі й рукавах.
Образ Нікола доповнила чорними шкіряними слінгбеками з гострими носками і на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, уклавши чубчик на один бік, зробила макіяж з рожевими рум’янами і помадою пудрово-рожевого відтінку, а також чорний манікюр із білим декором. Лук Коглан завершила срібними прикрасами з діамантами та перлами.