У сукні з об'ємними квітами: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан в елегантному образі вийшла на червону доріжку

Нікола Коглан / © Getty Images

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Зірка «Бріджертонів» Нікола Коглан відвідала церемонію вручення премії BAFTA Television Awards 2025 року, яка відбулася у Королівському фестивальному залі в Лондоні.

На червоній доріжці акторка позувала в елегантному образі. На ній була чорна мереживна сукня з кремовими об’ємними 3D-квітами на ліфі й рукавах.

Нікола Коглан / © Getty Images

Образ Нікола доповнила чорними шкіряними слінгбеками з гострими носками і на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, уклавши чубчик на один бік, зробила макіяж з рожевими рум’янами і помадою пудрово-рожевого відтінку, а також чорний манікюр із білим декором. Лук Коглан завершила срібними прикрасами з діамантами та перлами.

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