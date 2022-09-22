У сукні з одним рукавом та вирізами: Тейлор Свіфт здобула престижну нагороду

Йдучи на церемонію, вона подбала про те, щоб мати приголомшливий вигляд.

Співачка Тейлор Свіфт прибула на церемонію вручення нагород NSAI 2022 Nashville Songwriter Awards, яка відбулася цього тижня у Ryman Auditorium, у Теннессі. Образ для заходу знаменитість обрала дуже гламурний — обтислу сукню з одним рукавом, вирізом на талії від бренду Michael Kors. Доповнював вбрання високий розріз на спідниці, що відкривав ноги зірки.

Вперше ця сукня була представлена в колекції осінь-зима 2022 року під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Також у образі Тейлор було кілька блискучих акцентів: босоніжки з камінням від Aquazzura та прикраси Rahaminov.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

На церемонії Тейлор було названо "Артисткою-пісняркою десятиліття". Це був унікальний випадок, адже вона стала першою жінкою-музикантом, яка отримала цю нагороду.

Нагадаємо, що також на початку вересня Тейлор завітала на захід TIFF Bell Lightbox у другий день Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Тоді зірка обрала золоту сукню Louis Vuitton.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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