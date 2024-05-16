У сукні з оголеними плечами: французька модель похизувалася сексуальним бюстом на кінофестивалі

У межах Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра пригодницького екшену "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Подивитися фільм прийшла французька модель Маева Кук.

Маева Кук / Фото: Associated Press

Дівчина постала на червоній доріжці в ефектному образі. На ній була кремова сукня по фігурі фасону "рибка" з пишним цікавим подолом. Вбрання також мало оголені плечі і глибоке декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди.

Маева Кук / Фото: Associated Press

Маева Кук / Фото: Associated Press

Аутфіт Кук доповнила зачіскою каре з боковим проділом, макіяжем із пишними віями і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила розкішними діамантовими сережками, і шию – кольє із цього комплекту.

Маева Кук / Фото: Associated Press

До слова, в український прокат фільм "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" вийде 23 травня.

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