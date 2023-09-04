У сукні з оголеними плечами і туфлях кольору індиго: Белла Торн відвідала Венеційський кінофестиваль

Акторка і модель прийшла на прем'єру фільму "Прісцилла" (Priscilla) Софії Копполи про дружину Елвіса Преслі.

Белла Торн відвідала ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль. На червоній доріжці акторка з'явилася у ніжному аутфіті.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у лаконічну білу сукню максі з оголеними плечами, яку гармонічно скомбінувала з туфлями кольору індиго.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Белла зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками. Шию вона прикрасила золотистим кольє-чокером із камінням, а руки – браслетом і каблучками з великим камінням. Довгий молочний манікюр завершив образ Торн.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці кінофестивалю у Венеції сяяла також філіпінська акторка Ріан Рамос. На ній була довга сукня кольору крем-брюле з пишною спідницею і корсетним верхом із декольте у формі серця.

Читайте також: