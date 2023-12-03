У сукні з оголеними плечами та камінням: 80-річна Катрін Деньов в елегантному образі сяяла на галавечорі

Акторка має чудовий вигляд.
Катрін Деньов відвідала галавечір "Жінки у кіно", який відбувся у межах міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Саудівській Аравії.
Акторка з'явилася там в елегантному аутфіті. На ній була чорна довга сукня з оголеними плечами від Louis Vuitton, прикрашена на комірі і в зоні декольте камінням та стразами.
Свій образ Катрін доповнила чорними замшевими туфлями і чорним клатчем. Вона зробила об'ємне укладання, вечірній макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила елегантними сережками з каміння, а руку – каблучкою. Вона мала чедовий вигляд.
Нагадаємо, на галавечорі побувала також Діана Крюгер, яка сяяла у блакитній мінісукні з квітковими аплікаціями від Balmain.
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