У сукні з оголеними плечами та камінням: 80-річна Катрін Деньов в елегантному образі сяяла на галавечорі

Катрін Деньов відвідала галавечір "Жінки у кіно", який відбувся у межах міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Саудівській Аравії.

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Акторка з'явилася там в елегантному аутфіті. На ній була чорна довга сукня з оголеними плечами від Louis Vuitton, прикрашена на комірі і в зоні декольте камінням та стразами.

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Свій образ Катрін доповнила чорними замшевими туфлями і чорним клатчем. Вона зробила об'ємне укладання, вечірній макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила елегантними сережками з каміння, а руку – каблучкою. Вона мала чедовий вигляд.

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галавечорі побувала також Діана Крюгер, яка сяяла у блакитній мінісукні з квітковими аплікаціями від Balmain.

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