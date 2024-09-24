У сукні з оголеними плечима: 91-річна Джоан Коллінз знялася для глянцю

91-річна британська актриса Джоан Коллінз стала головною зіркою осіннього випуску арабської редакції журналу Harper's Bazaar. На глянцевій обкладинці вона позувала в чорній оксамитовій сукні з оголеними плечима від Saiid Kobeisy і накидці з пір'ям на рукавах від Georges Chakra Couture. На шиї актриси красувалося оригінальне кольє Zip Antique Disco від Van Cleef & Arpels, а у вухах виблискували великі сережки від цього ж бренду.

Під час фотосесії актриса приміряла й інші гламурні образи: пишну блакитну сукню з атласу та тюлю від Reem Kachmar Couture, асиметричну чорно-білу сукню-жакет із великим бантом від Custom Azzi & Osta Couture, яку вона доповнила однією рукавичкою до плеча, а також білу сукню з пишним боа.

Всі образи Джоан доповнювали пишна зачіска, макіяж з акцентом на яскраву помаду та коштовності від Van Cleef & Arpels.

Нагадаємо, раніше Джоан Коллінз сходила на церемонію у гламурному образі. Вона одягла вбрання чорного кольору, яке включало чорну сукню до колін з асиметричним подолом і рюшем, а також незвичайний чорний жакет з довгими паєтками, які нагадували мішуру.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стиль Джоан Коллінз (7 фото)