У сукні з оголеними плечима і спиною: Зої Салдана на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі

46-річна акторка обрала для свєї появи вбрання з яскравим акцентом.

Зої Салдана відвідала прем’єрний показ фільму "Емілія Перес" у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі, у якому вона зіграла.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у вечірній сукні з весняної колекції 2018 року бренду Saint Laurent, яка складалася з чорної оксамитової спідниці максі і об'ємного верху кольору фуксії, який оголював її плечі і спину.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Зої зробила низький пучок, ніжний макіяж із рожевим блиском на губах і чорний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руку – чорно-білою каблучкою.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Про фільм:

Це французька стрічка режисера Жака Одіара у жанрі кримінального мюзиклу.

Це історія про успішну адвокатку Ріту Моро Кастро, яка погоджується допомогти очільнику мексиканського наркокартелю Хуану Дель Монте виконати давню мрію – стати жінкою.

Нагадаємо, Зої Салдана потратила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку у стильному аутфіті трендового кольору. На ній був шкіряний костюм шоколадного відтінку від бренду Tod's, який складався з подовженого топу і спідниці міді з розрізом.

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