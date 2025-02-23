У сукні з оголеними плечима і в сережках-люстрах: гарна Джуліанна Мур з'явилася на церемонії

64-річна акторка в образі total black приїхала на кінопремію.

Джуліанна Мур відвідала церемонію вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2025, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона була номінована на найкращу головну роль у новому серіалі "Мері та Джордж".

Перед фотографами акторка з'явилася у чорній сукні вільного крою і з оголеною лінією плечей від бренду The Row. Вбрання зірка скомбінувала з чорними лакованими гостроносими мюлями на шпильках та чорною сумкою.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Мур зібрала волосся у низький хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри із золотими вушками Bottega Veneta, прикрасила вуха елегантними сережками-люстрами Lisa Eisner Jewelry, а на руці була каблучка від цього самого бренду.

Нагадаємо, Джуліанна Мур у мереживному бюстгальтері та шкіряному жакеті знялася для глянцю.

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