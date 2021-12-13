У сукні з оголеними плечима: переможниця "Холостяка-11" продемонструвала сексуальний образ

Кохана головного героя проєкту "Холостяк-11" на честь свого дня народження показала нове фото.

Днями переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" та дівчина Михайла Заливака – Анна Богдан – відсвяткувала свій день народження. На честь цього вона опублікувала в Instagram знімок із фотосесії.

Позувала Аня у сексуальному аутфіті у фотостудії. На ній була сукня міді з оголеними плечима та пікантним вирізом у зоні декольте. Богдан була босоніж.

Свій лук вона доповнила макіяжем, укладанням з мокрим ефектом та намистом. Вона задумливо дивилася вбік.

"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним, які завжди поруч, дякую друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю. Дякую, мій Мишко @kanyeeebear тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливим. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше... Любіть — це найголовніше.

PS. Усіх міцно обіймаю і цілую. Дякую, що зі мною", — написала Анна.

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