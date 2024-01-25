У сукні з оголеними плечима: Зендея відвідала показ Модного дому Fendi у Парижі

Сукня підкреслювала ідеальну фігуру зірки.
Акторка Зендая, яку ми незабаром знову побачимо у другій частині фільму "Дюна", відвідала показ Модного дому Fendi, який відбувся в межах Тижня високої моди у Парижі. Захід вона традиційно відвідала у компанії свого стиліста Лоу Роуча, який перетворив її на ікону моди.
Зендея з'явилася на заході у трикотажному вбранні бордового відтінку у дрібний рубчик. Сукня, ймовірно, була ексклюзивно виготовлена для неї, оскільки відрізнялася від тієї, яку бренд представив на подіумі.
У сукні Зендеї були відкриті плечі та довгі рукави, а бретелька виконана у вигляді галтера. Також спина була частково теж голою.
Доповнювали її вбрання туфлі на високих підборах, яскравий макіяж та діамантові прикраси – сережки й кольє.
Зачіска в акторки була лаконічною — їй зібрали волосся в низький пучок і зробили трикутну, трохи готичного мікрочуба.
Також під час цього Тижня моди Зендея відвідала показ Модного дому Schiaparelli. На ній була чорна водолазка, яку прикрашали шовкові вузли-шипи, і довга спідниця з незвичайним шлейфом.
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