У сукні з оголеними плечима: Зендея відвідала показ Модного дому Fendi у Парижі

Акторка Зендая, яку ми незабаром знову побачимо у другій частині фільму "Дюна", відвідала показ Модного дому Fendi, який відбувся в межах Тижня високої моди у Парижі. Захід вона традиційно відвідала у компанії свого стиліста Лоу Роуча, який перетворив її на ікону моди.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея з'явилася на заході у трикотажному вбранні бордового відтінку у дрібний рубчик. Сукня, ймовірно, була ексклюзивно виготовлена для неї, оскільки відрізнялася від тієї, яку бренд представив на подіумі.

У сукні Зендеї були відкриті плечі та довгі рукави, а бретелька виконана у вигляді галтера. Також спина була частково теж голою.

Зендея / Фото: Getty Images

Доповнювали її вбрання туфлі на високих підборах, яскравий макіяж та діамантові прикраси – сережки й кольє.

Зендея / Фото: Associated Press

Зачіска в акторки була лаконічною — їй зібрали волосся в низький пучок і зробили трикутну, трохи готичного мікрочуба.

Зендея / Фото: Associated Press

Також під час цього Тижня моди Зендея відвідала показ Модного дому Schiaparelli. На ній була чорна водолазка, яку прикрашали шовкові вузли-шипи, і довга спідниця з незвичайним шлейфом.

Зендея / Фото: Getty Images

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