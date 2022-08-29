У сукні з оголеними стегнами: співачка Беккі Джі з'явилася на церемонії у дуже ефектному луку

Образ співачки став одним із найяскравіших на церемонії.
Минулими вихідними в Нью-Джерсі відбулося вручення престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2022, яку традиційно відвідало безліч найяскравіших і найуспішніших знаменитостей.
Серед гостей на червоній доріжці була помічена 25-річна співачка Беккі Джі, яка цього року була номінована у категорії "Найкраще латиноамериканське відео". Для церемонії знаменитість вибрала розкішну сукню від бренду Zuhair Murad Couture із нової осінньої колекції.
Чорна сукня-колона була повністю розшита бісером у мотиви карт Таро, але головною окрасою цієї неймовірної сукні на тонких бретельках стали вирізи з боків. Доповнили образ Беккі сріблясті босоніжки від Jimmy Choo, яскравий макіяж, укладання та прикраси від Lorraine Schwartz та Justin.
Також не можна не відзначити оформлення церемонії, адже зірки позували на тлі синьо-жовтого логотипу заходу.
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