У сукні з оголеними стегнами: співачка Беккі Джі з'явилася на церемонії у дуже ефектному луку

Минулими вихідними в Нью-Джерсі відбулося вручення престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2022, яку традиційно відвідало безліч найяскравіших і найуспішніших знаменитостей.

Серед гостей на червоній доріжці була помічена 25-річна співачка Беккі Джі, яка цього року була номінована у категорії "Найкраще латиноамериканське відео". Для церемонії знаменитість вибрала розкішну сукню від бренду Zuhair Murad Couture із нової осінньої колекції.

Беккі Джі / Фото: Associated Press

Чорна сукня-колона була повністю розшита бісером у мотиви карт Таро, але головною окрасою цієї неймовірної сукні на тонких бретельках стали вирізи з боків. Доповнили образ Беккі сріблясті босоніжки від Jimmy Choo, яскравий макіяж, укладання та прикраси від Lorraine Schwartz та Justin.

Беккі Джі / Фото: Associated Press

Також не можна не відзначити оформлення церемонії, адже зірки позували на тлі синьо-жовтого логотипу заходу.

Беккі Джі / Фото: Associated Press

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