У сукні з оголеною спиною: Джессіка Честейн в сексуальному луці приїхала на прем'єру

У сукні з оголеною спиною: Джессіка Честейн в сексуальному луці приїхала на прем'єру

В Америці зараз сезон нових гучних прем'єр різних фільмів і серіалів.

44-річна акторка і продюсерка Джессіка Честейн була присутня на спеціальному показі серіалу HBO "Сцени з подружнього життя" в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Джессіка Честейн / Associated Press

Герої мінісеріалу — подружжя, яке розлучається після десяти років спільного життя. Після цього їхні почуття спалахують з новою силою.

Джессіка Честейн / Associated Press

Джессіка Честейн мала чудовий вигляд у зшитій на замовлення сукні від Miu Miu, з оголеною спиною, відкритими плечима, двома вирізами під грудьми і розрізом на подолі до стегна. Сукня була прикрашена блискучими кристалами.

Джессіка Честейн / Associated Press

Образ Джессіка доповнила туфлями на високих підборах і прихованій платформі. Довге руде волосся Честейн розпустила, зробила вечірній макіяж і манікюр в світлому відтінку.

Джессіка Честейн / Getty Images

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