У сукні з оголеною спиною: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" сфотографувалася з ялинкою

Юлія Бельченко "Зайка" привітала фоловерів з Новим роком.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – привітала своїх підписників із Новим роком гарними знімками.

Юлія Бельченко / Instagram Юлії Бельченко

Красуня сфотографувалася біля ялинки, коли її прикрашала. Одягнена Юля була у золотисту сукню з оголеною спиною та бретельками хрест-навхрест. Волосся її було розпущене, а на обличчі був макіяж з акцентом на темно-бордовій помаді.

Юлія Бельченко / Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко / Instagram Юлії Бельченко

"З Новим 2022 роком! Слухайте своє серце – воно все знає. Цінуйте, поважайте і любіть себе всією душею, адже ви - найголовніша людина у вашому житті. Бажаю знайти справжнє щастя у новому році", - побажала Бельченко.

А інша учасниця "Холостяка-11" Ганна Гузєєва показала нове оголене фото для глянцю.

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